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Павел Дуров на своём канале Durov’s Channel рассказал о минусах гаджетов Apple.

Одним из названных недостатков является, к примеру, то, что Apple продаёт свои уже устаревшие гаджеты, установив на них слишком высокие цены. Используя их, покупатели становятся «заблокированными в экосистеме» Apple. Дуров также рассказал, что когда он тестирует на iPhone свои приложения, ему кажется, что он словно оказался в Средневековье.

Дуров указал на то, что дисплеи Apple имеют частоту 60 Гц и они не могут являться конкурентами экранам с частотой 120 Гц. Такие дисплеи используются на некоторых моделях с Android.

Самое же худшее, как считает Дуров, это то, что пользователи iPhone могут устанавливать только те приложения, что есть в App Store. В итоге владелец iPhone становится «цифровым рабом» Apple.

Ранее мы сообщали, что компания Apple через два года собирается выпустить iPhone с гибким экраном. Для этого было выделено 45 миллионов долларов производителю Corning для создания гибкого защищающего стекла.

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