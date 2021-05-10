Компания Apple к 2023 году планирует выпустить iPhone c гибким дисплеем. Экран она намеревается защитить таким же сгибающимся стеклом, на создание которого уже выделено 45 миллионов долларов производителю Corning.

Эта компания хорошо известна своими стеклами Gorilla Glass, а также Ceramic Shield. Последние успешно применяются в iPhone 12. Теперь Apple заказала у производителя разработку особого стекла, которое будет установлено на складной смартфон.

Сообщается, что переданные 45 миллионов долларов – это не первая инвестиция компании из Купертино в Corning. Эти средства будут использованы на расширение производственных мощностей, а также на поиск решения, которое удовлетворит Apple.

Компания Corning ранее сообщала, что гибкое стекло ее производства будет устанавливаться на смартфоны через год-полтора. Это заявление было сделано в феврале. Однако производитель не раскрыл, для каких именно девайсов используют новую разработку.