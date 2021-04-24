Чехия много лет пыталась сократить российский дипломатический корпус в Праге и теперь это ей удалось, заявил чешский политический обозреватель Иржи Юст. Он отметил, что взрывы во Врбетице оказались всего лишь «удобным поводом».

Такое заявление журналист сделал в эфире программы «Время покажет». Оно очень удивило ведущего Артема Шейнина, который назвал высказывание политолога «очень оппозиционным» для Чехии. В то же время он отметил, что это заявление все же гораздо ближе к истине, чем обвинения официальной Праги.

Шейнин также удивился странной логике чешских властей. Он пояснил, что прокуратура страны не считает взрывы во Врбетице терактом, но обвиняет в них представителей российских спецслужб. Однако если они на самом деле взорвали склады с боеприпасами, как утверждает Чехия, то это как раз и называется терактом. Иржи Юст сразу запротестовал в ответ на это высказывание:

«Чехия не рассматривает это событие как нападение России. Мы это не считаем актом государственного терроризма. Россия на нас не напала!», – заявил он.

Напомним, что ранее представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова заявила, что действия Чехии представляют собой настоящий дипломатический позор. Власти на протяжении семи лет вели расследование, не могли найти виновного, а потом, не иначе как по указке США, переложили вину на Россию.