Однополярный мир постепенно превращается в триполярный, пишет автор издания Le Devoir Самир Сол, представляющий Монреальский университет. Он поясняет, что США, которые господствовали над миром три последних десятилетия, уже не в состоянии одновременно конкурировать и с Россией, и с Китаем.

По словам профессора, Китай сотрудничает со многими странами во всем мире и является двигателем экономики всей планеты. Поэтому все попытки противодействовать ему, предпринимаемые Соединенными Штатами, обречены на провал.

Кроме того, у США не получится разъединить Китай с Россией, которые из-за действий Вашингтона становятся ближе друг к другу. Америка опасается, что такое объединение перерастет в создание «Большой Евразии», однако противиться этому она может только на словах. Она строит планы, чтобы поссорить Пекин с Москвой, однако реализовать их фактически невозможно.