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Парашютисты 82-й воздушно-десантной дивизии армии США, входящие в состав боевой группы 3-й бригады, 9 мая осуществили беспосадочный перелет в Эстонию для участия в учениях Swift Response. Как сообщает Army Times, эта операция будет представлять собой высадку воздушного десанта, в которой намечено задействовать около 7000 десантников из США и десяти других стран НАТО. Помимо Эстонии, пункты их приземления намечены также на территориях Болгарии и Румынии.

Army Times уточняет, что учения Swift Response являются составной частью более масштабных учений под названием Defender Europe 2021, которые будут проводиться с мая по середину июня и охватят страны от Балтийского региона до Марокко, при этом армия США в Европе и Африке станет координировать миссии по всему континенту.

Программа прошлогодних учений Defender Europe 2020 была значительно сокращена, так как они совпали со вспышкой и распространением коронавируса. В текущем году это будет с лихвой компенсировано, в том числе и проведением «одной из крупнейших авиадесантных операций за последние годы», как оценивает Swift Response командование США и НАТО. «Даже для некоторых опытных солдат учения такого масштаба будут уникальными», – сказал Army Times подполковник Майк Бернс, представитель 82-й дивизии.

По сценарию воздушно-десантных учений, приблизительно 800 десантников из боевой группы 3-й бригады 82-й воздушно-десантной дивизии армии США совершат прыжок с парашютом в Эстонии, если позволит погода. Примерно половина из них перед высадкой совершит 11-часовой перелет прямо из Форт-Брэгга. Остальные десантники 82-й дивизии перед этим будут находиться в Литве и встретятся в воздухе с солдатами из Форт-Брэгга, чтобы совершить прыжок.

Вскоре после этого 1050 их коллег из 173-й воздушно-десантной бригады сухопутных войск из Виченцы (Италия) вылетят из района Венгрии и высадятся в Болгарии в ночь с 9 на 10 мая. Затем 40 американских солдат прыгнут в Румынию 10 мая с 350 десантниками из 6-й воздушно-десантной бригады Польши, находящейся под контролем 82-й дивизии.

После приземления парашютисты объединятся со своими подразделениями, соберут свое снаряжение, в том числе сброшенные с воздуха машины, артиллерию и припасы, а затем совершат учебное «нападение» на эстонских солдат, действующих в качестве сил условного противника.

Экипажи самолетов-транспортников C-17 ВВС США, капитаны грузоперевозок и экипажи дозаправщиков будут среди в числе летчиков, помогающих армии добраться к месту назначения и высадки со всем оборудованием, необходимым для выполнения их миссии.

По словам Бернса, 82-я дивизия направила оперативную группу из двух батальонов с командным пунктом бригады и командным пунктом более крупного уровня – дивизии – для управления тремя бригадами по всему континенту.

Работа трех бригад будет несколько необычна. В недавнем прошлом такие прыжки совершались только на уровне батальона, который составлял от 600 до 700 десантников за прыжок. И последний раз, когда 82-я воздушно-десантная дивизия отправляла парашютистов из Форт-Брэгга в Европу без остановок для последующего парашютного прыжка, приходился на учения Swift Response 2018. Для этого рейса они высадились в Литве и Латвии вместе с парашютистами-партнерами из девяти других стран.

Майор Бен Барнард, который спланировал нынешние учения, сказал Army Times, что, хотя в прошлом предпринимались усилия на уровне батальонов, то, как армия рассчитывает действовать вместе с НАТО или другими союзниками в потенциальных будущих конфликтах, вносит в игру более важные элементы. По словам Барнарда, для парашютистов это важный опыт. Они смогут сказать, что участвовали в одной из крупнейших авиадесантных операций за последние годы.

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