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Протест депутата парламента Туниса против запрета частной охраны вызвал бурное обсуждение во всем мире. Парламентарий, которая явилась на очередное заседание в бронежилете и мотоциклетном шлеме моментально превратилась в мем.

Инцидент берет свое начало с того, что парламентария Абир Мусси лишили права на частную охрану, которую она наняла из-за угроз в свой адрес.

Телохранители повсюду следовали за Мусси на протяжении нескольких месяцев. Однако в начале апреля спикер парламента Рашид аль-Ганнуши, с которым депутат регулярно конфликтует, запретил ее охранять. Именно поэтому она была вынуждена прийти на заседание в необычном наряде.

Видео своего эффектного появления Мусси выложила в социальную сеть Facebook, где написала, что теперь за ее безопасность отвечают лично спикер и бронежилет с мотоциклетным шлемом.

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