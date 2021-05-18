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Польское издание Defence24 рассказало о российской 18-й гвардейской мотострелковой дивизии, которая призвана усилить оборону Калининграда. Журналисты сообщают, что РФ формирует ее ускоренными темпами, поэтому вполне вероятно совсем скоро в регионе появится новое мощное подразделение.

По словам авторов публикации, в состав дивизии включены танковый и три мотострелковых полка, отдельные батальоны МТО, связи и разведки, а также артиллеристы и подразделения противовоздушной обороны.

Одновременно с формированием дивизии Россия перевооружает имеющиеся на территории региона части. Польские эксперты отметили качественный скачок в оснащении войск России, а также сообщили, что новейшие системы вооружения требуют меньшего количества военнослужащих для их обслуживания и эксплуатации.

В то же время авторы пишут, что пока в Калининграде еще не появились широко разрекламированные Россией новейшие виды вооружения, такие как танки Т-14 «Армата» или САУ «Коалиция-СВ».

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