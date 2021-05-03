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Новый исполнитель роли Грин-де-Вальда в очередной части фильма «Фантастические твари» датчанин Мадс Миккельсен рассказал, что является давним поклонником своего предшественника Джонни Деппа. Также он отметил, что его манера игры несколько отличается, поэтому персонаж получит новое развитие.

Джонни Депп должен был играть главного антагониста фильма и в новой части, однако компания «Warner Bros.» уволила его из-за скандальных подробностей семейной жизни с Эмбер Херд. На освободившееся таким образом место и пришел Мадс Миккельсен.

Датский актер рассказал, что создатели фильма совершенно естественно намерены сохранить образ персонажа таким же, каким его исполнял Депп. Однако этот герой с приходом нового актера получит и несколько другой характер. Миккельсен отметил, что уже примерно представляет, каким будет Грин-де-Вальд в новой части.

Известно, что фильм «Фантастические твари и где они обитают — 3» появится на экранах не раньше июля следующего года. Именно тогда поклонники смогут оценить новый образ главного антигероя.

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