Соединенные Штаты привыкли отправлять эсминцы в Черное море, как к себе домой, однако Россия быстро отучит их делать это. Недавние учения крейсера «Москва» являются лучшим тому подтверждением, заявил военный эксперт Василий Дандыкин в интервью порталу «ПолитРоссия».

Специалист напомнил, что на этих учениях был произведен пуск ракеты «Вулкан» из комплекса «Базальт», а также рассказал о ключевых особенностях этого боеприпаса.

«При полете одна ракета может вести за собой стаю, они могут меняться для того, чтобы обмануть средства противовоздушной обороны противника», – рассказал Дандыкин.

Он отметил, что удар ракетой «Вулкан» будет максимально эффективным именно из-за искусственного интеллекта. Благодаря этому крейсер «Москва» вполне может соперничать на равных даже с американскими авианосцами, которыми так гордится Пентагон.

Также Дандыкин заявил, что крейсер «Москва» на долгие годы останется флагманом Черноморского флота. Несмотря на то, что этот боевой корабль был разработан еще в Советском Союзе, он находится в отличном состоянии и открывает перспективы для модернизации и дальнейшей эксплуатации.