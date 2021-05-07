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Команда ученых из разных стран изучила останки динозавра шувуйя, который был одним из самых маленьких ящеров на планете, но представлял большую опасность для своих жертв.

По словам исследователей, динозавр Shuvuuia deserti обитал в пустынных землях планеты около 65 миллионов лет назад. Он выходил на охоту только в темное время суток, но благодаря великолепному слуху и острому зрению редко оставался без добычи. Ученые сравнивают его с совой сипухой, которая ведет себя практически так же.

Впервые останки этого небольшого динозавра были найдены три десятилетия назад. Тогда для ученых они стали диковинкой. Мини-динозавр имел очень хрупкий череп, очень длинные задние и крепкие передние лапы с длинными когтями.

Последние нужны были шувуйе для извлечения добычи из нор в земле. Охотился он в основном на мелких млекопитающих и насекомых, отлично видя их даже в полной темноте. По словам ученых, этот динозавр ближе всех к современным хищникам.

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