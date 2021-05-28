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Стягивание войск к украинским границам – это хитрая тактика России. Она не просто так испытывает терпение Европы, а оценивает ее боеспособность. И создает список целей на случай войны с ЕС, уверены журналисты британского издания Daily Express.

Согласно очередной фантазии британцев, Владимир Путин прощупывает европейские государства, определяет, какое из них является наиболее опасным в военном плане и берет его «на карандаш». Также президент РФ проверяет готовность Украины реагировать на экстремальные ситуации.

Кремль, по словам эксперта, не торопится вмешиваться в конфликты между Арменией и Азербайджаном либо Палестиной и Израилем. Он удерживает войска на границе с Украиной. Одновременно с этим Путин тщательно протоколирует каждое слово или действие НАТО и ЕС. Это позволяет видеть, от кого исходит наибольшая опасность.

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