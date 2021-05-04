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Нежелание Европы и Соединенных Штатов делится вакцинами со странами третьего мира привело к тому, что победу в вакцинной дипломатии уверенно одержали КНР и Россия, уверена профессор эпидемиологии из Швеции Анна Мия Экстрем. В интервью изданию Dagens Nyheter она пояснила свою точку зрения.

По словам Экстрем, производители препарата Pfizer/Biotech сейчас делают все возможное, чтобы оставить вакцину в своих странах. Индия, которая могла бы снабдить лекарствами от коронавируса весь мир, сейчас сама страдает от этой болезни, поэтому производство сильно затормозилось.

В таких условиях в лидеры вырываются Россия и Китай, которые избрали совсем другую тактику. Они поставляют свои препараты всем желающим как за деньги, так и за исполнение каких-либо контрактов или поставки энергоносителей. Это обеспечивает им мощное геополитическое преимущество.

Профессор также отметила, что тактика США и Европы негативно сказывается не только на тех странах, с которыми они не хотят делиться вакцинами, но и на всех экономических процессах в мире. Кроме того, коронавирус продолжает мутировать, порождая все новые штаммы, и уносит жизни людей.

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