В Советском Союзе на каждом шагу была «омерзительная ложь», заявил спецпредставитель главы государства по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс. Он пояснил, что именно это стало главной причиной его ненависти к СССР.

«Утром включаешь радио и слышишь радостный голос: “Здравствуйте, ребята. “Пионерская зорька”…это вот омерзительная ложь с первого до последнего слова», – заявил бывший глава Роснано.

По его словам, в Союзе все прекрасно понимали, что эта радость в голосах телевизионных и радиоведущих были откровенным враньем. Ложь господствовала не только на ТВ или радио, но и во всех сферах человеческой жизни и деятельности. На собраниях трудящихся, на демонстрациях и парадах лгали абсолютно все, так как по другому было просто нельзя. Именно это вызывало отвращение к СССР у многих его граждан.