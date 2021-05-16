Возвращение смертной казни не поможет справиться с насилием и жесткостью, уверен представитель СПЧ при российском президенте Александр Брод. Он считает, что такой шаг, напротив, очень плохо повлияет на здоровье нации.

Брод привел в пример те страны, где все еще используется смертная казнь. По его словам, преступления совершаются, несмотря на страх перед столь серьезным наказанием, поэтому дело совсем в другом. Кроме того, наличие проблем в российском правосудии станет причиной несправедливых приговоров невиновным людям.

Смертная казнь, по мнению представителя Совета по правам человека – это прямой путь к крупным злоупотреблением. Вряд ли кто-то сможет отказаться от соблазна подвести под «расстрельную статью» своего политического оппонента или конкурента в бизнесе. Либо же просто отчитаться о хорошей раскрываемости преступлений несколькими приговорами в отношении совершенно невиновных людей.

Для того чтобы снизить уровень насилия и жестокости, нужно не смертную казнь вводить, а предпринимать профилактические меры. Тяжкие преступления должны предотвращать педагоги в учебных заведениях разного уровня. Причем сами школы и вузы должны хорошо охраняться, чтобы не допускать повторения казанской трагедии.