Такой вывод сделали военные эксперты КНР в статье, опубликованной сегодня, 16 мая, на китайском портале QQ-Tencent. По итогам 2020 года ПВО России насчитала около 5 тысяч случаев перехватов иностранных военных самолетов, которые приближались к границам воздушного пространства РФ.

Как сообщается в статье, по информации заместителя командующего Воздушно-космических сил России генерал-лейтенанта Андрея Юдина, было отмечено, что в прошлом году российские военные зафиксировали приближение к российскому воздушному пространству иностранных истребителей (более 3600 случаев) и самолетов-разведчиков (более 1300 случаев), что в сумме составило около 5 тысяч фактов вторжений боевых самолетов в сферу ответственности ПВО России. Кроме того, российские военные также осуществляли мониторинг 1,5 миллиона пассажирских рейсов гражданской авиации.

Генерал-лейтенант Юдин отметил, что большая часть приближающихся военных самолетов принадлежала Соединенным Штатам и их союзникам. Военные самолеты стран Запада действовали в Восточной Европе, Арктике, на Дальнем Востоке и в Черном море. Российские военные постоянно предупреждают, что любой самолет, который пересечет границу и вторгнется в воздушное пространство России, будет перехвачен российской армией. Это не пустые угрозы: достаточно вспомнить, что Советский Союз сбил южнокорейский авиалайнер, вторгшийся в его воздушное пространство.

В ответ на жесткие замечания России Соединенные Штаты призвали к сдержанности. Пентагон недавно обвинял российских военных в перехватах американских самолетов, якобы произведенных «небезопасно и непрофессионально», что потенциально способно вынудить пилотов с обеих сторон неверно оценить ситуацию и привести к аварии. Однако российская сторона не пошла на уступки и неоднократно направляла свои боевые истребители на перехват военных самолетов западных стран во главе с США, что в очередной раз обострило отношения между США и Россией.

Военные аналитики делают вывод: с точки зрения количественного показателя вторжений военных самолетов США в российское воздушное пространство, Россия по-прежнему является реальным противником номер один для Соединенных Штатов.

После окончания холодной войны Россия унаследовала большую часть наследия Советского Союза, и ее военная мощь очень впечатляет. Однако в последние годы экономическое развитие России было ограничено Западом, что привело к спаду и негативно повлияло на ее военную мощь. Соединенные Штаты не прекращали искать способы еще больше ослабить Россию.

Тем не менее, в настоящее время Россия по-прежнему является второй по величине военной державой в мире после Соединенных Штатов. Хотя Россия не столь сильна в обычной военной мощи, она не слабее Соединенных Штатов в различных высокоточных и стратегических вооружениях. В определенных сферах она даже опережает США. Например, у России есть три типа гиперзвуковой ракеты – наземная, морская и воздушная, при том, что у Соединенных Штатов нет соответствующего уровня вооружений для борьбы с ними, поэтому даже перехват таких ракет является проблемой. Кроме того, Россия ставит на вооружение новейшие межконтинентальные ракеты «Сармат», известные также как «Сатана-2» – то есть мощнейшие МБР в мире, которые также не могут быть эффективно перехвачены системой противоракетной обороны США.

Это главные причины, по которым Соединенные Штаты боятся России. Поэтому американские военные будут продолжать отправлять разведывательные самолеты для сбора разведывательной информации вблизи российского воздушного пространства, надеясь разработать соответствующее вооружение и оборудование, до тех пор, пока США не смогут убедиться в собственном превосходстве. Таким образом, американские военные самолеты будут выполнять свои прежние миссии еще долгое время. А для России следует счесть разумным продолжать делать решительные предупреждения во избежание возможных разведывательных инцидентов.