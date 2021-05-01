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Российские санкции, которые вполне могут быть введены в ответ на безосновательные обвинения во взрывах на складах боеприпасов в 2014 году, сильно ударят по экономике Чехии, считают местные эксперты. Они рассказали изданию iRozhlas о возможных последствиях ограничительных мер.

Так, Отто Данек, представляющий Ассоциацию экспортеров страны, заявляет о вероятном снижении показателей импорта. Оно автоматически приведет к стремительному росту цен на энергоресурсы и топливо. А за ним начнутся проблемы у промышленности страны.

Данек также отмечает, что российские санкции, которые Москва вводила в ответ на европейские ограничения, ударили по экономике ЕС и Чехии в частности, чем санкционные меры против самой России.

Эксперты Ян Буреш и Ярослав Ганак сообщили, что в 2020 году Чехия отправила в Россию гораздо больше своих товаров, чем РФ приобрела у нее. Из-за санкций Прага потеряет российский рынок, что может привести к разрушению экономики.

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