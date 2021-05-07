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Йолана Седлачкова, путешественница из Чехии, поведала о том, что во время отдыха в РФ сильнее всего ее поразила деревня Давша возле Байкала и само озеро.

Согласно словам уроженки Чехии, эта деревушка выглядит так, словно попала к нам из сказочного мира: маленькие избушки покрыты красивыми шапками из снега, а вокруг расположились «девственные леса» и чистейшее озеро. Девушка добавила, что Байкал способен удивить не только своей природной чистотой, но и неповторимой атмосферой.

Гражданка Чехии сообщила, что посетила также Змеиную бухту, где находится горячий источник, температура которого иногда достигает 45 градусов. Люди сидят в специальных ванночках, расположенных на пляже, даже в холодные дни. Седлачкова добавила, что получила массу «восхитительных впечатлений» от путешествия по Сибири в зимний период времени.

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