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Сразу два малых ракетных корабля проекта 22800 «Каракурт» поступят на вооружение Черноморского флота в 2021 году. Уже сейчас заканчивает полную программу испытаний МРК «Циклон», который год назад был спущен на воду. Вскоре к нему присоединится и «Аскольд», строительство которого на заводе «Залив» в Керчи подходит к своему логическому завершению.

Новые корабли присоединятся к «Советску» и «Одинцово», которые стали первыми ласточками проекта «Каракурт». Всего же в планах российских судостроительных предприятий 24 таких МРК.

Экипажи для «Циклона» и «Аскольда» уже сформированы. Им остается лишь дождаться, пока корабли будут переданы в распоряжение Черноморского флота.

По словам экспертов, они существенно усилят боевую мощь ЧФ. Корабли вооружены восемью ракетами и предназначены для нанесения ударов по надводным судам потенциального противника. Кроме того, они способны атаковать береговые цели.

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