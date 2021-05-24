На аэродроме базирования морской авиации Черноморского флота РФ прошли учебные мероприятия по отражению террористической атаки. В них принимали участие около двух сотен бойцов, а также десять единиц боевой техники, сообщает пресс-служба ЧФ.

По легенде учений, диверсионная группа потенциального противника проникла на аэродром с целью его захвата. Чтобы отвлечь военнослужащих, охраняющих объект, она подняла в небо беспилотный аппарат.

БПЛА сразу обнаружил и уничтожил зенитно-ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1». Несмотря на это, «диверсантам» все же удалось достичь цели. Они захватили несколько зданий на территории аэродрома. Однако больше группе сделать ничего не удалось. Военнослужащие заблокировали эти строения, не давая возможности террористам их покинуть. Затем подошло подкрепление, уничтожившее условного противника.