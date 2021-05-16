Представители российского Национального центра управления обороной отметили, что британское патрульное судно «Трент» находится под наблюдением сил ЧФ РФ.

Отмечается, что корабль ВМС Великобритании вошел в черноморскую акваторию сегодня, 16 мая. После этого Черноморский флот приступил к наблюдению за его текущими действиями. Цели экипажа британского судна неизвестны. Ранее ВМФ России начал следить за французским корветом Commandant Birot.

В СМИ отмечают, что натовские корабли все чаще начали заходить в Черное море. Лишь недавно его покинул американский сторожевой корабль ВМС США, участвовавший в совместных учениях с Грузией и Украиной.