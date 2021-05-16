Ахмед Дудаев, глава Миннац ЧР, объяснил высказывания Рамзана Кадырова, чеченского лидера, в адрес Хабиба Нурмагомедова, экс-чемпиона UFC из Дагестана.

Согласно его словам, нередко происходят ситуации, когда СМИ пытаются раскрутиться, упомянув в новости имя главы Чечни и вырвав отдельные элементы его речи из контекста. Он добавил, что лишь «провокаторы» и «невежды» могли посчитать высказывания Кадырова о карьере дагестанского бойца и действиях UFC оскорбительными.

Недавно в рамках одного из эфиров в соцсети «Инстаграм» президент Чеченской Республики заявил, что Нурмагомедов является «проектом UFC». Он также раскритиковал его за нежелание выступать под флагом РФ. Кадыров добавил, что даст дагестанскому спортсмену любые деньги, если тот согласится выступить против бойца «Ахмата».