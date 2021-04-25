Елена Бибикова, являющаяся замглавы социального комитета Совфеда, в интервью изданию «Парламентская газета» рассказала, кто из россиян может уйти на пенсию по старости досрочно.

Как сообщается, это право есть у одного из родителей или попечителей, кто занимается воспитанием ребёнка с инвалидностью до достижения им возраста восьми лет. Однако для этого нужно иметь определённый стаж. Для мужчин необходимый минимальный стаж составляет 20 лет, для женщин – 15 лет.

Если родитель соответствует указанным требованиям, то он может досрочно отправиться на пенсию. Таким образом, мужчина сможет выйти на пенсию в 55 лет, а женщина – в 50 лет. Как уточнила Бибикова, этим правом может воспользоваться только один из родителей.