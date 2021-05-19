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Бывший советник российского лидера Владимира Путина Андрей Илларионов, который сейчас ушел в оппозицию к действующей власти, заявил, что НАТО обязан наказать Россию за взрывы в Чехии в 2014 году.

Илларионов дал интервью украинской газете «Гордон», в котором сообщил, что лишь 5 из 30 членов НАТО объявили РФ санкции за взрывы во Врбетице. По его словам, после отравления Скрипалей солидарность альянса проявлялась куда больше. Тогда целых 20 государств выслали российских дипломатов.

Оппозиционер также заявил, что взрывы во Врбетице – это «акт агрессии», за который Москву нужно привлечь к ответственности. Но НАТО во главе с Соединенными Штатами, уже не так активно «наказывают» Россию. В связи с этим нужно взять на заметку те страны, которые отказались вводить какие-либо санкционные меры, чтобы знать, от кого ожидать неприятных сюрпризов в будущем.

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