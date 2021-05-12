Соединенные Штаты много лет ведут исследования в сфере разработки биологического оружия. Причем для этого используются лаборатории, разбросанные по всему миру, заявил экс-сотрудник ООН Игорь Никулин.

В Организации объединенных наций он входил в комиссию по биологическому и химическому оружию, поэтому уверен в своих словах. Никулин уточнил, что в настоящий момент в разных странах работает около сотни американских лабораторий. В которых внимательно изучаются возможности создания биологического оружия.

Он также отметил, что США ведет 98 процентов подобных разработок. Остальные два процента приходятся на другие государства.

По мнению эксперта, сейчас срочно требуется создать организацию, которая будет отслеживать деятельность лабораторий и вести борьбу с ними, чтобы не допустить новых утечек, подобных Covid-19.