Бывший мэр Риги Нил Ушаков высказался насчёт ограничений на доступ к памятнику Освободителям в Пардаугаве.

Так, 9 мая к мемориалу пришли несколько тысяч человек, однако обнаружилось, что к нему нельзя пройти – памятник перекрыла полиция. Объяснили это угрозой распространения коронавируса. Как заявил Ушаков в Facebook, ограничения не были введены из-за коронавируса, и в действительности они были приняты по политическим причинам.

Как считает Ушаков, ограничения ввели ради того, чтобы создать чувство дискомфорта у людей, пришедших возложить цветы к мемориалу. Он назвал эту ситуацию «мелкой пакостью» в великий день.

Ушаков отметил, что люди, пришедшие возложить цветы, показали, что «День Победы в Латвии был, есть и будет». Он назвал этот день важнейшим праздником для многих людей, и указал, что, вне зависимости от обстоятельств, они будут его отмечать.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что Вторая мировая была для Латвии чужой. Он указал, что страна не принимала участия в войне как государство.