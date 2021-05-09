Вторая мировая война была для Латвии чужой, так как она в ней не участвовала, заявил президент этой прибалтийской страны Эгилс Левитс. Он также отметил, что хотя республика не принимала в войне участия как государство, она все же серьезно пострадала из-за боевых действий.

Левитс пояснил, что во время Второй мировой в Латвии погибло очень много гражданских. Также часть латвийцев воевала в составе Красной армии, а другая – в составе немецких войск. Причем и те, и другие преследовали собственные цели.

После окончания войны, по словам Левитса, немецкие оккупанты сменились советскими, так что настоящее освобождение состоялось только в начале 90-х годов прошлого столетия, после развала СССР.

Латвия, как и Эстония с Литвой, считают годы пребывания в составе Советского Союза оккупацией. Они официально вошли в него в 1940 году, но в сфере влияния СССР находились еще с 1939 года согласно пакту Молотова — Риббентропа.