читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Вторая мировая война была для Латвии чужой, так как она в ней не участвовала, заявил президент этой прибалтийской страны Эгилс Левитс. Он также отметил, что хотя республика не принимала в войне участия как государство, она все же серьезно пострадала из-за боевых действий.

Левитс пояснил, что во время Второй мировой в Латвии погибло очень много гражданских. Также часть латвийцев воевала в составе Красной армии, а другая – в составе немецких войск. Причем и те, и другие преследовали собственные цели.

После окончания войны, по словам Левитса, немецкие оккупанты сменились советскими, так что настоящее освобождение состоялось только в начале 90-х годов прошлого столетия, после развала СССР.

Латвия, как и Эстония с Литвой, считают годы пребывания в составе Советского Союза оккупацией. Они официально вошли в него в 1940 году, но в сфере влияния СССР находились еще с 1939 года согласно пакту Молотова — Риббентропа.

Вам может понравиться

Россияне пришли в восторг от долгожданного наполнения Северо-Крымского канала водой

Россияне пришли в восторг от видеоролика, на котором запечатлено долгожданное наполнение водой Северо-Крымского канала. Ролик был размещен на видеоканале блогера Ильи Корсакова. Он был снят с использованием дрона. Вода взята

The Sunday Times: Победу во Второй мировой войне обеспечил СССР, а не Британия

Западные историки никак не могут выяснить, кто же сыграл главную роль в победе над фашизмом во Второй мировой войне. Самым крупным игроком считает себя Великобритания, не отстают от нее в

Россия предприняла контрмеры и парализовала 200 украинских танков на Донбассе

Белоруссия и Россия приняли решение приостановить поставки нефтепродуктов на Украину, что привело к дефициту топлива для танков на Донбассе. Подробности об этом рассказали авторы болгарского издания Bulgarian Military. Они отметили,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 мая – ясно, до 9 °C | город Мытищи: погода, 9 мая – небольшой дождь, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 мая – пасмурно, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 мая – облачно с прояснениями, до 5 °C | Королев: погода, 9 мая – небольшой дождь, до 15 °C | Подольск: погода, 9 мая – небольшой дождь, до 5 °C | Армавир: погода, 9 мая – небольшой дождь, до 12 °C |