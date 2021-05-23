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На европейской территории в настоящий момент одновременно проводятся учения Североатлантического альянса Black Swan 21 и Trojan Footprint 21. При этом представители НАТО даже не скрывают, что на этих маневрах отрабатываются действия на случай полномасштабной войны с Россией.

Соединенные Штаты тренируются высаживать десант на побережье Черного моря, поэтому военные эксперты в один голос твердят, что ведется подготовка к нападению на Крымский полуостров.

Автор издания Business Insider Ставрос Атламазоглу уверен, что американцы зря растрачивают силы. Россия давно подготовилась к нападению потенциального противника на Крым, поэтому пройти ее оборону практически невозможно. Самолеты НАТО, которые осмелятся пересечь границу воздушного пространства РФ, будут моментально уничтожены зенитно-ракетными комплексами С-400, а боевые корабли Альянса ждет “теплая встреча” со стороны береговых систем «Бал» и Бастион».

Ничего не получится и у «морских котиков» США. Вполне вероятно, что им удастся высадиться на побережье Крыма, однако они вряд ли сумеют продвинуться хотя бы на пару метров. Так как наземные войска РФ моментально окажут ожесточенное сопротивление и не оставят спецназу НАТО никаких шансов на успешное завершение операции.

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