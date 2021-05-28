В Кельбаджарском районе Азербайджана взлетел на воздух бронеавтомобиль. Баку пока не делал официальных заявлений, но эксперты уверены, что он вполне может обвинить Армению в агрессии.

Все дело в том, что именно армянские войска заминировали территорию. На одном из используемых ними взрывных устройств и подорвался броневик. Портал Avia.Pro сообщает о жертвах, но точное число военнослужащих, находившихся внутри техники, пока не раскрывается.

Авторы портала также отмечают, что ситуация на границах Армении и Азербайджана продолжает накаляться. Сейчас у Еревана вся надежда на ОДКБ, но высока вероятность и начала новых боевых действий между двумя странами. Так как попытки решить возникшие после войны проблемы дипломатическим путем одна за другой терпят крах.