Ветеран британских Королевских сил Брайан Клоули прокомментировал недавний форум «Бухарестской девятки», который, по его мнению, стал очередным инструментом НАТО для «затягивания петли» вокруг России. Новые участники Североатлантического альянса, принимающие участие в этом мероприятии, высказались в пользу сотрудничества с Соединенными Штатами.

Клоули также объяснил, с какой целью НАТО в последние годы разводит непрекращающуюся антироссийскую пропаганду. Он напомнил, что на протяжении нескольких лет Альянс принимал участие лишь в двух операциях, которые проходили в Ливии и Афганистане. При этом бюджет на военные кампании растет с каждым годом.

Британский ветеран предполагает, что для вливания еще более крупных сумм в Альянс, ему необходимо демонстрировать миру свою полезность. Поэтому он беспрестанно рассказывает о «российской агрессии», предсказывает нападения РФ на разные страны, запугивая их и требуя увеличивать оборонные бюджеты.

Кроме того, Альянсом фактически управляют США, которые «имеют зуб» на Россию. И эта ситуация вряд ли изменится даже после встречи президентов обеих стран Джо Байдена и Владимира Путина.