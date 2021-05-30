Неуверенность в своих силах и слабость Вооруженных сил НАТО компенсирует громкими и пафосными названиями для проводимых маневров, уверен политолог из Великобритании Анатоль Ливен. Он привел краткий обзор последних учений Альянса.

Так, прямо сейчас на европейской территории проходят маневры «Стойкий защитник», в ходе которых НАТО отрабатывает оборонительные действия на случай «российской агрессии». Подразумевается, что странам Европы в такой ситуации потребуется продержаться некоторое время до подхода войск США.

Политолог понадеялся, что название оправдает себя. Он рассказал об операциях «Несокрушимая свобода» и «Решительная поддержка», которые войска Соединенных Штатов проводили в Афганистане. Тогда пафосные названия не сумели обеспечить успех ВС США, обе операции оказались провальными.

По мнению эксперта, для учений и боевых операций нужно выбирать менее громкие названия. А еще лучше обратиться в зоопарк, где можно найти множество примеров, соответствующих действиям НАТО.

Для вывода боевых кораблей Альянса в Черное море, по мнению Ливена, отлично подошло бы название «Лживый еж». По той простой причине, что США дают Украине надежду на свою поддержку, но в случае столкновения с Россией быстренько скрутятся в клубок и укатятся подальше от района конфликта.

Операцию «Стойкий защитник» вполне можно переименовать в «Капризный дикобраз». Также Ливен посоветовал для какой-то из последующих операций зарезервировать название «Смелый аллигатор», которое как минимум сможет рассмешить всех, кто наблюдает за действиями Североатлантического альянса.

Политолог уверен, что жесткий президент РФ не собирается нападать на страны НАТО. Он действует рационально и хладнокровно, а также отлично понимает, что агрессивные действия против Европы или США не в его интересах. Поэтому пока «капризный дикобраз» Североатлантического альянса не переходит границ России, он вполне может чувствовать себя в полной безопасности.