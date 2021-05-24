Отставной капитан второго ранга Королевских ВМС Том Шарп сравнил российский малый ракетный корабль «Буян-М» с британским фрегатом Type-26. Он отметил, что подобные сравнения без оценки поведения судов в реальном бою являются делом неблагодарным, однако все же привел несколько преимуществ каждого из них.

По словам Шарпа, Type-26 имеет один важный недостаток – отсутствие возможности использовать ракеты класса «земля-земля». Из за этого он способен поражать только подводные либо воздушные цели.

Российский корабль лишен этого минуса. Эксперт отметил, что Москва использует практически каждый свободный метр своих МРК для размещения ракет всевозможных классов и калибров. Поэтому «Буян-М» в сражении с Type-26 однозначно одержит победу.

В то же время у российского корабля обнаружились другие недочеты. К ним относятся не слишком низкая скорость и маневренность, а также крупные габариты, из-за которых МРК моментально определяется радиолокаторами.