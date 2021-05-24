читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Отставной капитан второго ранга Королевских ВМС Том Шарп сравнил российский малый ракетный корабль «Буян-М» с британским фрегатом Type-26. Он отметил, что подобные сравнения без оценки поведения судов в реальном бою являются делом неблагодарным, однако все же привел несколько преимуществ каждого из них.

По словам Шарпа, Type-26 имеет один важный недостаток – отсутствие возможности использовать ракеты класса «земля-земля». Из за этого он способен поражать только подводные либо воздушные цели.

Российский корабль лишен этого минуса. Эксперт отметил, что Москва использует практически каждый свободный метр своих МРК для размещения ракет всевозможных классов и калибров. Поэтому «Буян-М» в сражении с Type-26 однозначно одержит победу.

В то же время у российского корабля обнаружились другие недочеты. К ним относятся не слишком низкая скорость и маневренность, а также крупные габариты, из-за которых МРК моментально определяется радиолокаторами.

Вам может понравиться

Бывший украинский министр высмеял “Крымскую платформу” за бессмысленность

Создавать какие-либо «крымские платформы» и вести переговоры без участия России – это верх глупости, уверен бывший министр экономики Украины Виктор Суслов. Он подчеркивает, что именно РФ сейчас удерживает Крымский полуостров

Захарова подвела итоги встречи Сергея Лаврова и Энтони Блинкена

Встреча главы внешнеполитического ведомства РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном стала своеобразным продолжением телефонной беседы между президентами обеих стран Джо Байденом и Владимиром Путиным. Поэтому развивалась она практически

Вин Дизель раскрыл, что ожидает кинофраншизу “Форсаж” в будущем

Американский актёр Вин Дизель рассказал, что будет в будущем с кинофраншизой «Форсаж». Как он отметил, они обсуждали этот вопрос с режиссёром Джастином Лином после премьеры девятой части. Согласно заявлению актёра,
  • Анна
  • 21.05.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 мая – облачно с прояснениями, до 12 °C | город Мытищи: погода, 24 мая – переменная облачность, до 18 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 мая – пасмурно, до 8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 мая – пасмурно, до 12 °C | Королев: погода, 24 мая – небольшой дождь, до 21 °C | Подольск: погода, 24 мая – переменная облачность, до 17 °C | Армавир: погода, 24 мая – пасмурно, до 20 °C |