Авианосец «Queen Elizabeth», который призван снова превратить Британию во «владычицу морей», может нанести удары по территории Сирии. Для этой цели предполагается использование американских палубных самолетов F-35.

Такое заявление сделал Джеймс Хеппи, возглавляющий военное ведомство Великобритании. Он пояснил, что Лондон может повторить мощный удар по сирийской территории в составе коалиции демократических сил. Однако теперь он будет направлен против разбушевавшихся в арабском государстве террористов ИГ (ИГИЛ, Исламское государство – запрещенная на территории России террористическая организация).

Эксперты относятся к этому заявлению с изрядной долей скепсиса. Они утверждают, что независимо от того, кого собралась атаковать Великобритания, Россия не даст ее истребителям F-35 свободно летать над Сирией. Они будут нещадно перехватываться и выпроваживаться из сирийского воздушного пространства. Это позволит получить гарантию, что Лондон не ударит по правительственным силам и иранским военным.