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Израильский Седьмой канал рассказал о беспилотном аппарате, сбитом военнослужащими страны. Дрон залетел в воздушное пространство Израиля со стороны сектора Газа.

Сообщается, что беспилотник принадлежит ХАМАС. Он был обнаружен и уничтожен системой «Железный купол», которая ранее, напомним, сумела перехватить 90 процентов ракет, запущенных с территории сектора Газа.

В ходе обострения конфликта, начавшегося в понедельник вечером, уже погибло 5 жителей Израиля и 200 оказались в медицинских учреждениях с ранениями и травмами. Палестинцы обстреливают Тель-Авив и другие города страны, выпуская по 200 и более ракет за один раз.

Важную роль в обороне страны играет система ПВО-ПРО «Железный купол», которая отстреливает большую часть летящих из сектора Газа ракет и помогает спасти жизни многих израильтян.

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