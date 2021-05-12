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Американский бомбардировщик B-52 Stratofortress нанес ракетный удар по российской Камчатке. Разумеется, это была имитация, которую командование ВВС США признало успешно. В ходе «атаки» поражена цель, расположенная на расстоянии 600 морских миль от самолета.

Имитация запуска новой гиперзвуковой ракеты выполнялась в ходе учений Northern Edge. Речь идет о боеприпасе AGM-183A, которого у Соединенных Штатов фактически нет. Недавние летные его испытания сорвались, так как выпустить ракету не удалось из-за технических неполадок.

Организаторы учений рассказали, что цель заключалась в отработке всей цепочки использования гиперзвукового оружия. Так, самолет вылетел из Луизианы, добрался до базы на Аляске Элмендорф-Ричардсон, откуда получил сигнал о наведении с соответствующих датчиков, а затем провел имитацию пуска ракеты. При этом утверждается, что никаких запусков на самом деле не производилось.

Northern Edge – это плановые учения американской армии. Они проводятся один раз каждые два года и в подавляющем большинстве случаев организуются для проверок и испытаний новейших видов вооружения.

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