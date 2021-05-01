читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российская кампания снижения зависимости от доллара приносит свои результаты. По последним данным, доля американской валюты в экспорте страны составляет менее 50 процентов. Эта статистика вызвала большой интерес у болгарских пользователей Сети.

Один из читателей заметил, что снижение влияния доллара станет главной причиной разрушения Соединенных Штатов. Сейчас же они просто не в состоянии удерживать свою валюту на плаву, что делает санкции в отношении России абсолютно бесполезными.

«Вот бы побыстрее, чтобы Джо Байден своими глазами увидел, как рушится США. Надеюсь, мы все массово перейдем на евро, юани и рубли. А долларами можно будет подтираться», – написал еще один комментатор.

Также пользователи отметили, что влияние США в настоящий момент держится исключительно на долларах и крупных брендах. По их словам, Россия проводит грамотную экономическую политику, но если ее граждане и дальше будут приобретать iPhone и пользоваться Facebook, то полностью избавиться от американской валюты не получится.

Кроме того, один из читателей напомнил, что Соединенные Штаты увеличили свой внешний долг уже до 25 триллионов долларов. И именно это является причиной активного поиска поводов для начала войны, которая поможет аннулировать столь крупную задолженность.

Вам может понравиться

Россиян предупредили о сети фейковых сайтов по продаже билетов на «Сапсан»

Специалисты в сфере кибербезопасности из Group-IB решили предупредить россиян о появлении фальшивых интернет-порталов, якобы занимающихся продажей билетов на поезда «Сапсан». Об этом сообщают в издании «Коммерсантъ». Согласно их словам, перед

На Украине пояснили, почему Россия демонстративно отводит войска

Россия демонстративно отвела войска от украинских границ, чтобы успокоить разнервничавшиеся западные страны и саму Украину. Кроме того, она показала всему миру, который почему-то с тревогой следил за учениями, что нападать

Великобритания заявила о желании снова стать “владычицей морскою”

Британский авианосец, два эсминца, а также два фрегата, АПЛ и суда обеспечения начинают первый за несколько десятилетий дальний поход. Это подтверждает, что Великобритания снова возжелала стать «владычицей морскою». Насколько удачно
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 1 мая – ясно, до 7 °C | город Мытищи: погода, 1 мая – переменная облачность, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 1 мая – пасмурно, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 1 мая – небольшой снег, до 1 °C | Королев: погода, 1 мая – пасмурно, до 19 °C | Подольск: погода, 1 мая – облачно с прояснениями, до 9 °C | Армавир: погода, 1 мая – облачно с прояснениями, до 20 °C |