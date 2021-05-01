Российская кампания снижения зависимости от доллара приносит свои результаты. По последним данным, доля американской валюты в экспорте страны составляет менее 50 процентов. Эта статистика вызвала большой интерес у болгарских пользователей Сети.

Один из читателей заметил, что снижение влияния доллара станет главной причиной разрушения Соединенных Штатов. Сейчас же они просто не в состоянии удерживать свою валюту на плаву, что делает санкции в отношении России абсолютно бесполезными.

«Вот бы побыстрее, чтобы Джо Байден своими глазами увидел, как рушится США. Надеюсь, мы все массово перейдем на евро, юани и рубли. А долларами можно будет подтираться», – написал еще один комментатор.

Также пользователи отметили, что влияние США в настоящий момент держится исключительно на долларах и крупных брендах. По их словам, Россия проводит грамотную экономическую политику, но если ее граждане и дальше будут приобретать iPhone и пользоваться Facebook, то полностью избавиться от американской валюты не получится.

Кроме того, один из читателей напомнил, что Соединенные Штаты увеличили свой внешний долг уже до 25 триллионов долларов. И именно это является причиной активного поиска поводов для начала войны, которая поможет аннулировать столь крупную задолженность.