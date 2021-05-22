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Пользователи болгарского портала dir.bg активно прокомментировали заявление президента РФ Владимира Путина о том, что РФ выбьет зубы желающим ее «укусить». В основном читатели сошлись на мнении, что в политической сфере подобные высказывания иногда действуют весьма эффективно.

Один из пользователей написал, что Путин высказался слишком уж грубо и жестко. Но тут же отметил, что зато заявление оказалось максимально лаконичным и точным.

«Начали вчера с Блинкена. Судя по тому, что санкции с “Северного потока — 2” снимают, операция дает результат. Одна встреча с Лавровым — и ковбои сдали назад», – прокомментировал результат высказывания Путина читатель Иван.

Также некоторые пользователи напомнили историю российских побед.

«Из истории мы знаем о выбитых зубах Наполеона и Гитлера», – написал житель Болгарии.

Еще один комментатор напомнил, что ранее Путин говорил о красных линиях, установленных для Запада. Высказывание о «выбитых зубах» стало логическим продолжением. Если РФ продолжит в том же духе «показывать мускулы», то Байден вместе с Блинкеном забудут обо всем, что говорили ранее.

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