Турецкий квадрокоптер KARGU-2 без команды оператора выследил и уничтожил военнослужащего Ливийской национальной армии прошлой весной, сообщили эксперты по Ливии в Совете безопасности ООН. Они отметили, что это был первый случай в истории, когда боевой дрон действовал исключительно по собственной инициативе.

Инцидент произошел во время противостояния ЛНА и войск Правительства национального согласия в Ливии. Он вызвал возмущение правозащитных организаций, которые уверены, что подобные системы не должны разрабатываться вообще. Так, благотворительный фонд Human Rights Watch заявил, что они вполне могут допускать ошибки, убивая ни в чем не повинных людей.

Российский военный эксперт Олег Лукьянов назвал этот эпизод началом войны роботов против людей. Он отметил также, что турецкая сторона не привела никаких подробностей о том, каким образом дроны определяют своих и чужих. Ведь при отсутствии специальной системы опознавания система могла убить солдата любой из армий, невзирая на его принадлежность.