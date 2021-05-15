Боевое крыло движения ХАМАС «Бригады аль-Кассам» сообщает об ударах по военной израильской базе Хацерим, которая располагается неподалеку от города Беэр-Шева. Пресс-служба организации заявила, что по объекту выпущена целая «очередь ракет».

Также подчеркивается, что обстрел Беэр-Шевы и Ашдода является актом возмездия за атаку Израиля на Западный берег и лагерь беженцев аш-Шати.

Напомним, что ранее сообщалось об авиаударе по этому лагерю, в результате которого 30 человек получили ранения, а десять погибли.

Пресс-служба «Бригад аль-Кассам» также сообщила о ракетном обстреле расположенного практически на границе с сектором Газа химическому предприятию, принадлежащему Израилю.

Тель-Авив в свою очередь заявил о вертолетных атаках на наблюдательные пункты, расположенные в южной части Газы. Известно, что удары наносились как по наземным, так и по морским объектам.