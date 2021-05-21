В тот самый момент, когда заключалось соглашение о перемирье с Израилем боевое крыло движения ХАМАС планировало нанесение мощного удара по противнику, сообщает спикер «Бригад аль-Кассам» Абу Убейда. Он отмечает, что в настоящий момент подготовка атаки сразу на весь Израиль приостановлена.

По его словам, удар должен был иметь чудовищную силу. Его планировали нанести по территории от Хайфы до Рамона. Но все же движение приняло решение согласиться на перемирье.

При этом отмечается, что Палестина будет отслеживать все действия Израиля во время режима прекращения огня. Поэтому она сможет своевременно отразить удары и провести запланированную атаку.

Напомним, что перемирье действует с 2 часов ночи 21 мая. Сейчас за соблюдением режима прекращения огня наблюдает специально прибывшая египетская делегация.