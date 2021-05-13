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Ускорение выдачи российских паспортов на неподконтрольных Украине территориях Донбасса, а также их подготовка к выборам говорит о желании РФ фактически «интегрировать» эти области, цитирует агентство Bloomberg доклад, который получили все государства, входящие в ЕС.

В связи с этим Евросоюз намерен предпринять меры для защиты Украины от «российской агрессии», усилив ее энергетическую безопасность. Кроме того, ЕС намерен привлечь Киев к нескольким проектам.

Европа намеревается предотвратить ослабление страны – ускорить вакцинацию, чтобы исключить кризис в сфере медицины, оказать помощь в борьбе с дезинформацией и кибернетическими атаками, снизить зависимость от России в энергетической сфере.

Напомним, что президент Владимир Путин ранее заявлял, что выдача российских паспортов по упрощенной схеме организована из-за множественных нарушений прав человека на Донбассе со стороны Украины. Также РФ неоднократно сообщала, что не является одной из сторон конфликта на востоке соседней страны и не претендует на ее территории.

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