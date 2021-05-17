Сектору Газа надлежит немедленно прекратить обстрелы территории Израиля, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. Он также отметил, что США признают право еврейского государства защищать себя и наносить удары в ответ.

Блинкен заявил, что радикальное движение ХАМАС и другие организации, которые в настоящий момент запускают ракету за ракетой по Израилю, обязаны прекратить обстрелы. Кроме того, участники вооруженного столкновения должны сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасность гражданского населения.

Это заявление американский госсекретарь сделал на пресс-конференции после встречи с главой датского внешнеполитического ведомства Йеппе Кофодом.

Напомним, что с 10 мая сектор Газа выпустил по Израилю больше 3000 ракет. При этом он жалуется на то, что ответные удары провоцируют крупные разрушения и гибель людей в Палестине.