читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Сектору Газа надлежит немедленно прекратить обстрелы территории Израиля, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. Он также отметил, что США признают право еврейского государства защищать себя и наносить удары в ответ.

Блинкен заявил, что радикальное движение ХАМАС и другие организации, которые в настоящий момент запускают ракету за ракетой по Израилю, обязаны прекратить обстрелы. Кроме того, участники вооруженного столкновения должны сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасность гражданского населения.

Это заявление американский госсекретарь сделал на пресс-конференции после встречи с главой датского внешнеполитического ведомства Йеппе Кофодом.

Напомним, что с 10 мая сектор Газа выпустил по Израилю больше 3000 ракет. При этом он жалуется на то, что ответные удары провоцируют крупные разрушения и гибель людей в Палестине.

Вам может понравиться

Боевое крыло ХАМАС сообщило об атаке на израильскую базу Хацерим

Боевое крыло движения ХАМАС «Бригады аль-Кассам» сообщает об ударах по военной израильской базе Хацерим, которая располагается неподалеку от города Беэр-Шева. Пресс-служба организации заявила, что по объекту выпущена целая «очередь ракет».

Партия Порошенко хочет выселить Зеленского из государственной резиденции

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании СНБО поручил выяснить, кто из прошлой власти все еще живет в заповедных зонах в Пуще-Водицы и Конче-Заспы, а также выселить тех, кто находится на

В США тестируют систему управления ударными БПЛА через планшет на Android

Американские военные научились управлять разведывательными и ударными беспилотными аппаратами с помощью обычных планшетов на платформе Android. Такую возможность им предоставила компания General Atomics. Преимущество данного подхода заключается в возможности в
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 17 мая – переменная облачность, до 21 °C | город Мытищи: погода, 17 мая – небольшая облачность, до 24 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 17 мая – облачно с прояснениями, до 4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 17 мая – переменная облачность, до 18 °C | Королев: погода, 17 мая – облачно с прояснениями, до 28 °C | Подольск: погода, 17 мая – небольшая облачность, до 23 °C | Армавир: погода, 17 мая – переменная облачность, до 23 °C |