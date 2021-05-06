«Провокации и агрессия» со стороны России не испугали Украину. Она продемонстрировала серьезные сдерживающие усилия, что позволило ей не поддаться на провокационные действия, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Сдерживающие усилия Украины действительно выглядят колоссально, если учитывать, что никакой агрессии в отношении нее никто не демонстрировал. Да, Россия перебрасывала войска к границам на фоне обострения ситуации на Донбассе, однако это было ее внутреннее дело, не касающееся Киева.

Между тем, США и НАТО почти целый месяце без устали твердили, что Россия собирается нападать на Украину. Когда она все-таки не напала и отвела войска, героем сделали Зеленского, который якобы «остановил Россию». Сейчас появились новые жалобы на то, что Москва отвела не все войска и снова хочет напасть.