После возвращения домой с улицы желательно не только вымыть руки с мылом, но и прополоскать ротовую полость соком черноплодной рябины или граната либо зеленым чаем. Это поможет максимально защититься от проникновения коронавируса в организм, уверены ученые Института молекулярной вирусологии медцентра Университета Ульма.

Они провели исследование, по результатам которых выяснилось, что черноплодная рябина способна уменьшить активность патогена в организме на 96 процентов. Сок этой ягоды также обеспечивает защиту от Covid-19 и от гриппа.

Ученые заявляют, что все дело в полифенолах, которые в рябине содержаться в кислой среде. Они обладают способность блокировать воздействие коронавируса, который уже попал в ротовую полость. Одного полоскания вполне достаточно, чтобы исключить проникновение возбудителя Covid-19 в дыхательные органы.

Зеленый чай и гранат обладают тем же эффектом, но в несколько меньшей степени. Однако их также можно использовать в качестве альтернативы рябине.