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Администрация Джо Байдена одобрила продажу Израилю высокоточных ракет на сумму 735 миллионов долларов. При этом отмечается, что еврейское государство отправило Белому дому соответствующее уведомление еще 5 мая. Напомним, что конфликт на Ближнем востоке начался через пять дней после этого.

Издание The Washington Post сообщает, что Конгресс на протяжении 20 дней может представить свои возражения против этой сделки. При этом уточняется, что резолюция не будет иметь обязательной силы.

В настоящий момент сектор Газа сообщает о 200 погибших и 6 тысячах раненых в результате ударов противника. В Израиле погибло уже 10 человек. Конфликт вспыхнул после беспорядков в Восточном Иерусалиме, где израильтяне пытались выселить палестинцев из домов, в которых те жили незаконно. Уличные столкновения привели к обмену ракетными ударами, который продолжается уже неделю.

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