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Польша, Украина и прибалтийские государства стремятся увеличить присутствие войск НАТО на своей территории, что создает серьезную угрозу не только для России, но и для Беларуси. Именно поэтому Минск взял курс на реализацию оборонительной стратегии.

Руководство Белоруссии называет приоритетом создание современной мобильной армии, которая готова дать ответ на любые вызовы, пресечь не только полномасштабное наступление натовских сил, но еще и гибридные войны, которые сегодня постоянно против кого-то ведут Соединенные Штаты и их союзники.

Сейчас Белоруссия реформирует армию, проводить оптимизацию управленческих структур, а также передает в распоряжение ВС современные виды вооружений, отвечающие всем действующим стандартам и требованиям. При этом она действует в зависимости от того, как ведут себя неспокойные соседи из Евросоюза. Если они увеличивают численность войск, то же самое делает и Минск. Также он считает себя вправе принимать любую помощь от России, как Польша и Прибалтика пользуются помощью НАТО.

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