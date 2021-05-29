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Американский лидер Джо Байден в своей речи на военной базе в штате Вирджиния заявил, что глава КНР Си Цзиньпин рассчитывает «до 3035 года» завоевать Соединенные Штаты. Журналисты телеканала Fox News отметили, что глава государства скорее всего ошибся ровно на 1000 лет и имел в виду 2035 год.

Байден также рассказал военнослужащим о войне между демократическими и автократическими государствами. По его словам, первые в стремительно изменяющемся мире никак не могут прийти к общему мнению, что является основной проблемой.

Он отметил, что с председателем КНР общался больше любого другого мирового лидера. По словам Байдена, они провели вместе целые сутки лишь с одним переводчиком, проехали вместе по территориям Китая и США более 100 тысяч километров.

Также лидер США заявил, что автократии способны мгновенно принимать решение, поэтому Си Цзиньпин верит в завоевании Америки к 3035 году. Объяснить, что он имел в виду, Байден не потрудился.

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