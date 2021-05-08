13 мая начнутся учения кораблей Балтийского флота «Советск», «Мытищи» и «Одинцово». Пресс-служба военного ведомства РФ сообщает, что маневры практически полностью пройдут на базе боевых кораблей и не потребуют их выхода в море. Они станут ответом на учения американских Вооруженных сил, которые до 14 мая будут проходить на территории Эстонии.

Так, экипажи МРК будут отрабатывать подготовку судна к дальнему походу и оборону от диверсионных групп условного противника. Также планируется тренировка борьбы за живучесть корабля во время его пребывания у пирса.

Не обойдется и без стрельб, хотя они будут имитационными. На этом этапе экипажи отработают использование систем ПВО, которыми оснащены корабли, обнаружение целей и нанесение по ним ударов ракетами и артиллерийскими снарядами.