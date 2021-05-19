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Москва и Ереван обязали Баку в минимальные сроки убрать свои войска с территории Сюникской области Армении. Однако Азербайджан проигнорировал это требование. В настоящий момент в регионе находится более сотни бойцов, а к границе подтягивается боевая техника.

Сообщается также о появлении турецких беспилотных аппаратов «Байрактар ТБ2», которые кружат неподалеку от границы, но пока ни разу ее не пересекали.

Представители Армении заявляют, что обстановка является относительно спокойной. В то же время они требуют от Азербайджана мирно покинуть страну в «разумные сроки». Если этого не произойдет, Минобороны грозит применить силу.

Эксперты считают, что Баку только этого и нужно. Все дело в том, что если боевые действия начнет Армения, в отношении нее перестанут действовать защитные механизмы ОДКБ. И она останется один на один с Азербайджаном, который вероятнее всего будет поддерживаться Турцией.

В конфликт может вмешаться Россия, так как на территории Армении расположены ее военные базы. Однако пока никакой информации о переброске войск не поступало.

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