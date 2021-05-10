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Издание The National Interest заявило, что американская армия в настоящее время не готова к новой мировой войне.

Как сообщается, армия США переживает сейчас не лучшие времена, однако по-прежнему считает себя самой мощной во всём мире. Но состояние вооружённых сил США, как указывается в статье, сейчас весьма тревожное – и флот, и авиация, и бронетехника уже давно устарели. При этом, как заявили авторы статьи, новая администрация не предпринимает никаких действий для того, чтобы исправить ситуацию со своими войсками.

В статье поднимает вопрос о том, должны ли конкуренты США подождать, пока Америка разберётся со своими внутренними проблемами и создаст вооружённые силы, которые смогут её защитить. По мнению авторов статьи, распределение финансов заставляет думать именно в таком направлении.

Ранее журналист National Interest призвал Байдена не провоцировать вооружённый конфликт с Россией. Также он указал, что Украина не представляет для США особого интереса.

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