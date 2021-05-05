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Американский журналист Бонни Кристиан предостерёг Джо Байдена от войны с Россией. Его статья была опубликована в издании The National Interest.

Как считает журналист, Байден должен направить все усилия на то, чтобы свести вероятность военного конфликта с Россией к минимуму. Это можно сделать при помощи двух шагов – так, как считает Кристиан, США необходимо убрать из Сирии свои войска, и вновь заключить Договор по открытому небу.

Кроме того, Кристиан уверен в том, что Штатам нужно держаться подальше от вооружённых сил России в Восточной Европе, и в особенности на Украине. Он указал на то, что Россия отвела свои войска от границ с Украиной, но даже если бы Москва собралась увеличивать свои силы на востоке, это не повод для начала конфликта со стороны США. Согласно заявлению журналиста, у США в этом регионе слишком мало интересного для этого шага.

Если вдруг Украина станет частью России, как уверен Кристиан, это не повлияет на безопасность США.

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